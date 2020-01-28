На Донбассе задержали торговцев оружием
Трое злоумышленников были задержаны после очередной попытке продать оружие и боеприпасы.
На Донбассе разоблачили преступную группировку, которая сбывала на Донбассе оружие. гранаты, ручные противотанковые гранатометы, патроны и взрывчатые вещества.
На данный момент задержаны трое мужчин. Их задержали во время очередной попытки продажи 30 гранат и 31 запала за 15 тысяч гривен. У подозреваемых также изъяли 20 РПГ, более 2 тысяч патронов калибра 7,62 мм. Все это они имели при себе во время задержания.
Организатору и членам организованной преступной группировки объявили о подозрении по ч. 3 ст. 28 ст. 263 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Суд избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, которой двое из подозреваемых воспользовались и внесли по 118 тысяч гривен залога. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.
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