ВОЗ не рекомендует эвакуировать иностранцев из Китая
В Китае продолжают находится десятки тысяч иностранцев, в том числе и украинцы, которые не могут покинуть страну из-за эпидемии корона вируса.
Всемирная организация здравоохранения не рекомендует проводить эвакуацию иностранных граждан из Китая в связи с массовым распространением коронавируса.
«Некоторые страны выразили желание отозвать граждан Китая, и ВОЗ не выступает за это. В нынешней ситуации мы должны сохранять спокойствие, и нет необходимости слишком остро реагировать. ВОЗ уверена в способности китайского правительства предотвращать и контролировать эпидемию», – отмечается в сообщении ВОЗ.
Помимо этого, вполне возможно, что эвакуация иностранцев из Китая может поспособствовать распространению вируса в других странах.
В то же время посольство Украины в Китае настоятельно советует украинцам при наличии возможности как можно быстрее выехать из Китая.
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