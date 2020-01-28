Украинцам начали приходить платежки за услуги по доставке газа
Квитанции принесли сразу за два месяца.
Украинцы начали получать две платежки за газ: одну за потребление (за декабрь), вторую – за его транспортировку. Квитанцию за транспортировку принесли сразу за два месяца: за январь и февраль 2020 года, как видно из платежек, имеющихся в распоряжении UBR.ua. Стоимость услуги за доставку газа рассчитывается индивидуально для каждого потребителя.
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Для домохозяйств с плитой и колонкой, которые используют 170 «кубов» газа в год, или 14-15 «кубов» в месяц, ежемесячный платеж за доставку не будет превышать 16 грн.
Наиболее высокие тарифы будут в таких городах (при этом нет разницы, идет ли речь о зимнем или летнем времени года):
- Николаеве (15,4 грн);
- Черновцах (14,8 грн);
- Ивано-Франковске (14,1 грн).
Самые низкие в таких:
- Харькове (4,2 грн);
- Кривом Роге (4,9 грн);
- Днепре (7,8 грн).
При этом тем потребителям с газовыми счетчиками, кто по факту не пользовался услугой газа в определенный период, все равно придется платить за транспортировку. В этом году плата за доставку газа будет скорректирована в соответствии с фактическим объемом потребления.
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