НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Экономика
12:53 28 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинцам начали приходить платежки за услуги по доставке газа

Квитанции принесли сразу за два месяца.

Украинцы начали получать две платежки за газ: одну за потребление (за декабрь), вторую – за его транспортировку. Квитанцию за транспортировку принесли сразу за два месяца: за январь и февраль 2020 года, как видно из платежек, имеющихся в распоряжении UBR.ua. Стоимость услуги за доставку газа рассчитывается индивидуально для каждого потребителя.

За просрочку плати дважды. Восемь новых правил платежей за газ

Для домохозяйств с плитой и колонкой, которые используют 170 «кубов» газа в год, или 14-15 «кубов» в месяц, ежемесячный платеж за доставку не будет превышать 16 грн.

Платежки за газ – украинцы начали получать два чека - фото 2

Платежки за газ – украинцы начали получать два чека - фото 3

Наиболее высокие тарифы будут в таких городах (при этом нет разницы, идет ли речь о зимнем или летнем времени года):

  • Николаеве (15,4 грн);
  • Черновцах (14,8 грн);
  • Ивано-Франковске (14,1 грн).

Самые низкие в таких:

  • Харькове (4,2 грн);
  • Кривом Роге (4,9 грн);
  • Днепре (7,8 грн).

При этом тем потребителям с газовыми счетчиками, кто по факту не пользовался услугой газа в определенный период, все равно придется платить за транспортировку. В этом году плата за доставку газа будет скорректирована в соответствии с фактическим объемом потребления.

Источник:
Тэги: газ

Новости по теме

Украинцы будут платить за газ по новым правилам

Украинцам будут присылать по две квитанции за газ вместо одной.

Украина отказалась от строительства газопровода в Польшу

Оператор ГТС Украины считает не выгодным строительства нового газопровода и отказывается от такой идеи предшественников.

Украина отказалась от всех претензий к России по газовым спорам

Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
На орбите Земли могут столкнутся два спутника

13:29 Мир

Обвиняемого в сепаратизме председателя сельсовета передали на поруки нардепов от ОПЗЖ

20:23 Украина

Талибы взяли на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане

17:49 Мир

Заведующая сельским фельдшерским пунктом скрывается от тюрьмы за служебный подлог

16:17 Украина

Херсонский суд не выпустил педофила-насильника, несмотря на просьбу тюремщиков

08:18 Украина

35-летний египтянин женится на 80-летней пенсионерке из Британии – не ради денег!

00:56 Мир

Бывшего чемпиона мира по боксу избили в родном городе

21:31 Мир

17-летняя британка тайком от родителей сделала 30 косметических операций

20:31 Мир

В президенты США от демократов пойдет 78-летний Сандерс?

18:11 Мир

В Бразилии дождь убил десятки человек

18:11 Мир

В Москве умер скандально известный протоиерей Всеволод Чаплин

17:29 Мир

Новости | Игровые автоматы