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Главная » Мир » Общество
14:21 28 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Бывшего короля Бельгии вынудили признать себя отцом 51-летней женщины

Бывший король Альберт II признался, что является отцом бельгийской художницы Дельфины Боэль. Но для этого ему пришлось сдать анализ ДНК.

Король потерял неприкосновенность от судебного преследования после того, как  отрекся от престола в 2013 году по состоянию здоровья, сообщает BBC.

Адвокаты заявили, что 85-летний Альберт II решил прекратить судебный процесс, который тянется с 2013 года, и теперь он «принимает, что Дельфина Боэль является его четвертым ребенком».

Мать Дельфины Боэль, баронесса Сибил де Сели-Лонгшан, утверждает, что была любовницей Альберта II с 1966 до 1984 года, когда он был еще только принцем

Альберта II правил с 1993 по 2013 годы. Сразу же после его отречения Дельфина Боэль затеяла судебный процесс.

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Тэги: Бельгия, король, тест на отцовство

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