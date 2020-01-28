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Главная » Украина » Политика
13:52 28 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский назначил новых председателей РГА на Львовщине

Прокопец была первым заместителем председателя РГА в Бродах.

Президент Владимир Зеленский назначил глав Бродовский и Сокальской РГА.

Согласно распоряжениям президента, председателем Бродовский РГА стала Оксана Прокопец, а Сокальской стал Игорь Дацюк, сообщает «032.ua».

Председателем Бродовский РГА стала 41-летняя Оксана Прокопец. До назначения она была первым заместителем председателя райгосадминистрации в Бродах. В прошлом году она также претендовала на должность руководителя Бродовский РГА. Декларацию за 2019 она не подала, зато, согласно декларации за 2018 год, в общей собственности квартира площадью 43,9 м².

Заработная плата получена по основному месту работы на ОАО «Агростроймеханизация» она получила 18 055 грн., за помощь по безработице – 4583 грн., в ООО «Горнолыжный комплекс «Волосянка» – 11 986 грн.

Председателем Сокальской РГА стал 53-летний Игорь Дацюк. За 2019 год также декларация отсутствует, согласно декларации 2018 года, в его собственности есть квартира площадью 70,5 м². Земельный участок площадью 330 м².

Заработная плата по основному месту работы в ООО «Энергетическая эффективность Украины» он получил 28154 грн., доход от предоставления имущества в аренду 2357 грн.

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Тэги: зеленский

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