НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Общество
14:32 28 Января 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Кто в Криворожской полиции «крышует» Юрия Буркова?

Последнее время о криворожском предпринимателе Юрие Буркове ходит много разных слухов – то он незаконно отжал бизнес у родственников. То фигурант сразу нескольких уголовных дел.

Последнее время о криворожском предпринимателе Юрие Буркове ходит много разных слухов – то он незаконно отжал бизнес у родственников. То фигурант сразу нескольких уголовных дел. И при этом скрывается от уплаты налогов. Кстати, Бурков Ю.Г. и Буркова А.П., несмотря на отсутствие официальных доходов, в повседневной жизни пользуются автомобилями премиум класса Lexus GX470 АЕ6412ЕН и Toyota Land Cruser 200 АЕ7666ИА, имеют много объектов недвижимого имущества на территории Днепропетровской области, и ведут роскошный образ жизни. Без поддержки в правоохранительных органах так себя вести не получится.
Анализ сообщений в полицию за последние два года относительно адреса ул. Соборности, 97 обнаруживает странную системность: супруги Бурковы неоднократно противоправно пытались зайти в помещение, которое им не принадлежит, из-за чего собственно и происходили вызовы полиции. Во время одного из вызовов, по неизвестным причинам супруга Буркова – Алла нанесла телесные повреждения следователю Довгинцевского отдела полиции, которая прибыла на место в составе опергруппы.

По данному факту было зарегистрировано уголовное производство №12019040750000776. Во время досудебного расследования были собраны доказательства вины Аллы Бурковой и предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины. 23 декабря 2019 года обвинительный акт по Бурковой был направлен в Довгинцовский районный суд Кривого Рога, где ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но дальше все пошло не совсем по закону.

Так, на момент внесения материалов в ЕРДР, руководителем следствия Довгинцевского отдела полиции была Кутняя Людмила Викторовна, в подчинении у которой и находилась потерпевшая следователь. По достоверной информации супруги Бурковы, с целью избежать ответственности за совершенное преступление, а именно применение к обвиняемой ст. 47 или 46 УК Украины, используя свои личные и коррупционные связи договорились, не исключено, что за денежное вознаграждение, с бывшим начальником следствия Довгинцевского отдела полиции Кутней Людмилой, которая на сегодняшний день является и.о. руководителя следствия Криворожского отдела полиции. Последняя в течение долгих лет является знакомой семьи Бурковых. В свою очередь можно предположить, что Кутняя Л.В. используя свое служебное положение, заставляет потерпевшую не препятствовать обвиняемой Буркове Алле избежать наказания в виде условного срока, и дать возможность освободить ее судом от уголовной ответственности в связи с передачей ее на поруки трудовому коллективу, или же путем примирения обвиняемого и потерпевшего.
На наш взгляд, подобное предположение должно быть проверено Управлением внутренней безопасности Криворожского отдела полиции. Тем более, что по имеющейся информации. Контакты Кутней и Буркова происходят весьма регулярно.

Более детально о похождениях Юрия Буркова можно прочитать здесь http://vnews.agency/news/accidents/248817-besprincipnost-krivorozhskih-aferistov-o-chem-molchat-yuriy-i-alla-burkovy.html

Источник:

Новости по теме

Бывшего короля Бельгии вынудили признать себя отцом 51-летней женщины

Бывший король Альберт II признался, что является отцом бельгийской художницы Дельфины Боэль. Но для этого ему пришлось сдать анализ ДНК.

Зеленский назначил новых председателей РГА на Львовщине

Прокопец была первым заместителем председателя РГА в Бродах.

Зеленский назначил новых председателей РГА на Львовщине

Прокопец была первым заместителем председателя РГА в Бродах.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
На орбите Земли могут столкнутся два спутника

13:29 Мир

Обвиняемого в сепаратизме председателя сельсовета передали на поруки нардепов от ОПЗЖ

20:23 Украина

Талибы взяли на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане

17:49 Мир

Заведующая сельским фельдшерским пунктом скрывается от тюрьмы за служебный подлог

16:17 Украина

Херсонский суд не выпустил педофила-насильника, несмотря на просьбу тюремщиков

08:18 Украина

35-летний египтянин женится на 80-летней пенсионерке из Британии – не ради денег!

00:56 Мир

Бывшего чемпиона мира по боксу избили в родном городе

21:31 Мир

17-летняя британка тайком от родителей сделала 30 косметических операций

20:31 Мир

В президенты США от демократов пойдет 78-летний Сандерс?

18:11 Мир

В Бразилии дождь убил десятки человек

18:11 Мир

В Москве умер скандально известный протоиерей Всеволод Чаплин

17:29 Мир

Новости | Игровые автоматы