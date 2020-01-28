Кто в Криворожской полиции «крышует» Юрия Буркова?

Последнее время о криворожском предпринимателе Юрие Буркове ходит много разных слухов – то он незаконно отжал бизнес у родственников. То фигурант сразу нескольких уголовных дел.

Последнее время о криворожском предпринимателе Юрие Буркове ходит много разных слухов – то он незаконно отжал бизнес у родственников. То фигурант сразу нескольких уголовных дел. И при этом скрывается от уплаты налогов. Кстати, Бурков Ю.Г. и Буркова А.П., несмотря на отсутствие официальных доходов, в повседневной жизни пользуются автомобилями премиум класса Lexus GX470 АЕ6412ЕН и Toyota Land Cruser 200 АЕ7666ИА, имеют много объектов недвижимого имущества на территории Днепропетровской области, и ведут роскошный образ жизни. Без поддержки в правоохранительных органах так себя вести не получится.

Анализ сообщений в полицию за последние два года относительно адреса ул. Соборности, 97 обнаруживает странную системность: супруги Бурковы неоднократно противоправно пытались зайти в помещение, которое им не принадлежит, из-за чего собственно и происходили вызовы полиции. Во время одного из вызовов, по неизвестным причинам супруга Буркова – Алла нанесла телесные повреждения следователю Довгинцевского отдела полиции, которая прибыла на место в составе опергруппы.

По данному факту было зарегистрировано уголовное производство №12019040750000776. Во время досудебного расследования были собраны доказательства вины Аллы Бурковой и предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины. 23 декабря 2019 года обвинительный акт по Бурковой был направлен в Довгинцовский районный суд Кривого Рога, где ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но дальше все пошло не совсем по закону.

Так, на момент внесения материалов в ЕРДР, руководителем следствия Довгинцевского отдела полиции была Кутняя Людмила Викторовна, в подчинении у которой и находилась потерпевшая следователь. По достоверной информации супруги Бурковы, с целью избежать ответственности за совершенное преступление, а именно применение к обвиняемой ст. 47 или 46 УК Украины, используя свои личные и коррупционные связи договорились, не исключено, что за денежное вознаграждение, с бывшим начальником следствия Довгинцевского отдела полиции Кутней Людмилой, которая на сегодняшний день является и.о. руководителя следствия Криворожского отдела полиции. Последняя в течение долгих лет является знакомой семьи Бурковых. В свою очередь можно предположить, что Кутняя Л.В. используя свое служебное положение, заставляет потерпевшую не препятствовать обвиняемой Буркове Алле избежать наказания в виде условного срока, и дать возможность освободить ее судом от уголовной ответственности в связи с передачей ее на поруки трудовому коллективу, или же путем примирения обвиняемого и потерпевшего.

На наш взгляд, подобное предположение должно быть проверено Управлением внутренней безопасности Криворожского отдела полиции. Тем более, что по имеющейся информации. Контакты Кутней и Буркова происходят весьма регулярно.

Более детально о похождениях Юрия Буркова можно прочитать здесь http://vnews.agency/news/accidents/248817-besprincipnost-krivorozhskih-aferistov-o-chem-molchat-yuriy-i-alla-burkovy.html