В Днепре руководитель миграционной службы требовал откат через предпринимателей?
Был ли замешан чиновник в коррупционном деянии, еще не установлено.
В Днепре правоохранители задержали директора и коммерческого директора предприятия «Технопромсвязь» при получении 51 000 гривен неправомерной выгоды. Задержание происходило в кафе «Конфетти», расположенном в торговом центре «Вавилон», что на проспекте Маршала Малиновского.
Как сообщили «Властям» в следствии, задержанным вручили сообщение о подозрении в злоупотреблении влиянием. Якобы, они должны были передать денежные средства и. о. начальника Главного управления Государственной миграционной службы в Днепропетровской области в качестве 20% от суммы заключенных договоров о проведении ремонтов в здании ГУ ГМС с подрядчиком. Пока что неизвестно, действительно ли они планировали передавать деньги чиновнику, или хотели лишь нажиться на доверии потерпевшего.
На данный момент оба подозреваемых помещены под домашний арест – суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении руководителей фирмы под стражу.
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