Известный российский шоумен оскорбил чувства верующих

Активисты православного движения «Сорок сороков» обвинили Ивана Урганта в оскорблении чувств верующих и потребовали лишить его российского гражданства.

Они утверждают, что в эфире передачи от 7 января с Жераром Депардьё телеведущий позволил себе глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями. В начале выпуска Ургант показал коллаж, на котором был изображен актер Николас Кейдж в образе Иисуса Христа, а вокруг него стояли Никита Михалков, Квентин Тарантино и Стивен Спилберг.

Позже депутат Государственной думы Николай Земцов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой возбудить против Урганта уголовное дело за оскорбление чувств верующих.

Во вчерашнем выпуске шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале телеведущий извинился перед верующими за шутки в рождественском выпуске передачи и попросил их «отозвать свои проклятья».

Он напомнил, что оно юмористическое и его авторы хотят «развлекать, шутить, а не оскорблять».

«Это не была запланированная акция по глумлению над христианскими ценностями, как утверждают некоторые. Это была просто не самая удачная попытка пошутить в совершенно неподходящий для этого день», – сказал Иван Ургант и извинился перед верующими.

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