В английском языке появился новый глагол — to Meghan Markle, или «меганмарклить». Также был составлен список ситуаций, в которых этот глагол можно использовать.

На этой неделе в английском языке появился новый глагол – «Меган Маркл», сообщает The Guardian.

«Меган Маркл, глагол – ценить себя и свое психическое здоровье настолько, чтобы покинуть комнату / ситуацию / среду, в которой ваше подлинное «я» не приветствуется или не требуется».

Как его употреблять?

Например, в отношениях:

Я прошлой ночью «отмеганмарклила» своего бывшего.

На работе:

Я подумываю про «меганмарклинг»: они не дают мне повышения в течение двух лет, и у меня были бы лучшие варианты работы в качестве влиятельного лица в Instagram.

Напомним, Меган Маркл вместе со свои мужем, принцем Гарри, и сыном Арчи переехала в Канаду – они отказались от выполнения официальных обязанностей членов королевской семьи.

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