В английском языке появился новый глагол – «Меган Маркл»
В английском языке появился новый глагол — to Meghan Markle, или «меганмарклить». Также был составлен список ситуаций, в которых этот глагол можно использовать.
На этой неделе в английском языке появился новый глагол – «Меган Маркл», сообщает The Guardian.
«Меган Маркл, глагол – ценить себя и свое психическое здоровье настолько, чтобы покинуть комнату / ситуацию / среду, в которой ваше подлинное «я» не приветствуется или не требуется».
Как его употреблять?
Например, в отношениях:
Я прошлой ночью «отмеганмарклила» своего бывшего.
На работе:
Я подумываю про «меганмарклинг»: они не дают мне повышения в течение двух лет, и у меня были бы лучшие варианты работы в качестве влиятельного лица в Instagram.
Напомним, Меган Маркл вместе со свои мужем, принцем Гарри, и сыном Арчи переехала в Канаду – они отказались от выполнения официальных обязанностей членов королевской семьи.
Новости по теме
Об этом сказал заместитель начальника Генштаба ВСУ Сергей Наев в комментарии BBC Украина. Это приблизит украинскую армию к стандартам НАТО.
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл обидели королеву Елизавету II, не приняв ее приглашение в замок Балморал
18% украинцев владеют английским языком на уровне intermediate.