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Главная » Мир » Спорт
17:06 28 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Японии борец сумо выиграл главный турнир года и… расплакался

Токусёрю, борец с самым низким рейтингом, закончил в воскресенье 15-дневный турнир с неоспоримыми 14 победами и одним поражением.

В последней схватке 188-килограммовый борец вырвал победу у своего соперника-чемпиона Такакейсё  и после этого разрыдался. В это время толпа на токийском стадионе Ryogoku Kokugikan ревела от восторга , пишет Guardian.

Позже он сказал, что был вдохновлен смертью, в середине соревнований, его университетского тренера.

«Я думал, что должен сделать это для него», – сказал он.

Токусёрю стал первым с марта 2000 года борцом с низким рейтингом, который выиграл титул в высшем дивизионе.

33-летний Токусёрю, который провел предыдущие 13 турниров во втором дивизионе, также является первым борцом из города Нара, который поднял над головой престижный Кубок Императора.

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Тэги: Япония, сумо

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