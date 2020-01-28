В Японии борец сумо выиграл главный турнир года и… расплакался
Токусёрю, борец с самым низким рейтингом, закончил в воскресенье 15-дневный турнир с неоспоримыми 14 победами и одним поражением.
В последней схватке 188-килограммовый борец вырвал победу у своего соперника-чемпиона Такакейсё и после этого разрыдался. В это время толпа на токийском стадионе Ryogoku Kokugikan ревела от восторга , пишет Guardian.
Позже он сказал, что был вдохновлен смертью, в середине соревнований, его университетского тренера.
«Я думал, что должен сделать это для него», – сказал он.
Токусёрю стал первым с марта 2000 года борцом с низким рейтингом, который выиграл титул в высшем дивизионе.
33-летний Токусёрю, который провел предыдущие 13 турниров во втором дивизионе, также является первым борцом из города Нара, который поднял над головой престижный Кубок Императора.
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