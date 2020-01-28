Убийцы адвоката Иванова работали на одном предприятии. Один из них – депутат.

Мотивы жестокой расправы средь бела дня не сообщаются.

Власти.нет узнали эксклюзивные подробности о личностях троих подозреваемых в убийстве адвоката Александра Иванова, произошедшем днем 22-го августа 2019 года возле одного из кропивницких СИЗО. Адвоката и его собеседника, сидевших в кафе, расстреляли автоматной очередью из подъехавшего авто. В машине находились трое людей.

Смерть Иванова наступила мгновенно, второй мужчина скончался в тот же день в больнице. В сети стали спорить ,кого же намеревались убить киллеры – адвоката из-за его профессиональной деятельности, или его собеседника, на которого покушались за две недели до случившегося.

Ответ может быть получен в ближайшее время – 25-го января троих подозреваемых в двойном убийстве задержали правоохранители. Как выяснили корреспонденты нашего издания, наручники застегнулись на запястьях троих сотрудников службы безопасности предприятия «Технополь». Во главе троицы – начальник службы безопасности данной фирмы, депутат Бережинского сельского совета Кировоградского района Вадим Бандурка.

Как сообщалось ранее, убитый адвокат Александр Иванов до 2010 года был заместителем начальника Управления МВД Украины в Кировоградской области, возглавлял следственное управление. Мотивы убийц неизвестны.

Предприятие «Технополь», на котором трудились убийцы, единолично принадлежит Вадиму Маевскому, жителю Кропивницкого.

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