НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
16:12 28 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Убийцы адвоката Иванова работали на одном предприятии. Один из них – депутат.

Мотивы жестокой расправы средь бела дня не сообщаются.

Власти.нет узнали эксклюзивные подробности о личностях троих подозреваемых в убийстве адвоката Александра Иванова, произошедшем днем 22-го августа 2019 года возле одного из кропивницких СИЗО. Адвоката и его собеседника, сидевших в кафе, расстреляли автоматной очередью из подъехавшего авто. В машине находились трое людей.

Смерть Иванова наступила мгновенно, второй мужчина скончался в тот же день в больнице. В сети стали спорить ,кого же намеревались убить киллеры – адвоката из-за его профессиональной деятельности, или его собеседника, на которого покушались за две недели до случившегося.

Ответ может быть получен в ближайшее время – 25-го января троих подозреваемых в двойном убийстве задержали правоохранители. Как выяснили корреспонденты нашего издания, наручники застегнулись на запястьях троих сотрудников службы безопасности предприятия «Технополь». Во главе троицы – начальник службы безопасности данной фирмы, депутат Бережинского сельского совета Кировоградского района Вадим Бандурка.

Как сообщалось ранее, убитый адвокат Александр Иванов до 2010 года был заместителем начальника Управления МВД Украины в Кировоградской области, возглавлял следственное управление. Мотивы убийц неизвестны.

Предприятие «Технополь», на котором трудились убийцы, единолично принадлежит Вадиму Маевскому, жителю Кропивницкого.

Источник:
Тэги: депутат, убийство, задержание, Кировоградская область, кропивницкое, вадим бандурка

Новости по теме

В Одесской области изверг два раза проткнул женщину ломом

Суд посчитал, что на время следствия подозреваемый может находиться дома, а не за решеткой.

Задержаны исполнители убийства Амины Окуевои

На счету преступников еще два заказных убийства, которые, как утверждают в прокуратуре, уже раскрыты

На Кировоградщине задержали мужчину, забившего жертву металлической трубы

Убийство произошло на почве ссоры, вызванной совместным распитием спиртного.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
На орбите Земли могут столкнутся два спутника

13:29 Мир

Обвиняемого в сепаратизме председателя сельсовета передали на поруки нардепов от ОПЗЖ

20:23 Украина

Талибы взяли на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане

17:49 Мир

Заведующая сельским фельдшерским пунктом скрывается от тюрьмы за служебный подлог

16:17 Украина

Херсонский суд не выпустил педофила-насильника, несмотря на просьбу тюремщиков

08:18 Украина

35-летний египтянин женится на 80-летней пенсионерке из Британии – не ради денег!

00:56 Мир

Бывшего чемпиона мира по боксу избили в родном городе

21:31 Мир

17-летняя британка тайком от родителей сделала 30 косметических операций

20:31 Мир

В президенты США от демократов пойдет 78-летний Сандерс?

18:11 Мир

В Бразилии дождь убил десятки человек

18:11 Мир

В Москве умер скандально известный протоиерей Всеволод Чаплин

17:29 Мир

Новости | Игровые автоматы