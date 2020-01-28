Нафтогаз назвал новую цену газа для населения

В Нафтогазе рассчитали цену газа на январь для бытовых потребителей по новой формуле Кабмина.

Оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей в январе составит 4650 грн за тысячу кубометров без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку. Об этом сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.

Новая цена рассчитана согласно постановлению Кабмина №17 от 24 января. В компании отметили, что она на 25% ниже, чем в январе 2019 года.

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