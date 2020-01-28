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Главная » Украина » Общество
17:20 28 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинец удостоился пожизненного статуса почетного члена ПАСЕ

Георгия Логвинского также наградили медалью за заслуги перед Советом Европы.

О присвоении ему высшей награды ПАСЕ экс-нардеп Логвинский сообщил в Facebook.

«Очень признателен европейским коллегам, которые вчера присвоили мне высшую награду – пожизненный титул почетного члена ПАСЕ и медаль за заслуги перед Советом Европы. Это большая честь для меня, моих друзей и всех украинцев, которые все эти годы поддерживали нашу делегацию в борьбе за свободу и права человека. У нас было много побед и боёв за последние пять лет, однако не зависимо от результата мы всегда с гордостью и с высоким достоинством защищали Украину и Европу», – написал Логовинский.

Он пообещал, что в дальнейшем «независимо от должностей, статусов и других регалий», будет «бороться за интересы нашей страны во всех уголках света».

«Собаки лают, а караван идёт. Или мы победили, или это ещё не конец!», – резюмировал Логвинский.

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Тэги: ПАСЕ

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