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Главная » Украина » Политика
20:36 28 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Евросовет опубликовал решение о расширении санкций против России

Также ЕС принял санкции в отношении отдельных секторов российской экономики.

Совет Европейского союза официально внес семь человек в список санкций лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Об этом говорится в опубликованном решении на сайте Европейского совета.

Согласно документу, в список санкций попали причастные к организации местных выборов 8 сентября 2019 года в незаконно аннексированном РФ Крыму и Севастополе.

«Участвуя в выборах, эти люди активно поддерживали действия и проводили политику, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», – говорится в решении.

Также ЕС принял экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики, действующие до 31 июля 2020 года и ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, которые действуют до 23 июня 2020 года.

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Тэги: Евросовет

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