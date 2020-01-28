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Главная » Украина » Происшествия
21:04 28 Января 2020 Просмотров 93   КомментариевКомментарии

В Херсоне ловят банду «черных» риэлторов

Преступная группа, в которую входит минимум три человека, завладевает квартирами законных владельцев.

Следователи областного главка полиции Херсонской области расследуют уголовное производство, открытое по факту мошенничества, совершенного группой лиц с использованием поддельных документов.

Как стало известно «Властям», мошенники используют поддельные документы, действительность подписей на которых якобы засвидетельствована частных нотариусом. Когда нотариусу следователи предоставили документы, она сообщила, что подпись не ее, и она подобные документы не регистрировала и не подтверждала подлинность подписей.

При этом у сыщиков имеется масса свидетелей, указывающая на всех фигурантов ОПГ. По неофициальным данным, аферу они провернули уже не впервые. Сейчас полицейские намерены проводить изъятия документов в органах власти, чтобы вывести на чистую воду всех участников преступной схемы.

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Тэги: полиция, херсон, опг, черные риэлторы

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