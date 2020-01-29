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Главная » Мир » Экономика
09:21 29 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Партнеры бросили Россию

Строительство газопровода Северный поток-2 будет завершено российскими мощностями.

Об этом сообщила заместитель главы правления Газпрома Елена Бурмистрова на Европейской газовой конференции.

Чтобы продемонстрировать серьезность планов и реальность достройки РФ газопровода, Бурмистрова добавила, что проект построен уже почти на 94%. Правда, стоило бы отметить, что субподрядчиками выступали европейские компании, которые имеют опыт и технологическую возможность для прокладки труб по морскому дну. Их не так много и теперь, после американских санкций, они отказываются работать с «Газпромом». А у РФ всего один корабль для таких задач, он где-то на Дальнем Востоке, да и реальное состояние российского флота на практике часто оказывается далеко от декларируемого. На примере «Адмирала Кузнецова», который с юмором называют просто «Кузя» все это видели.

Россиянам остается только демонстративно жалеть о политической составляющей. «Полвека назад, когда строились газопроводы в Европу, никто не мог подумать, что они могут оказаться разорванными политическими противоречиями», – заявила Бурмистрова.

Вот как запели, просто оцените слог! «Никто не мог подумать, что все разорвут политические противоречия». А надо было думать. Понимаю, для руководства РФ и его сторонников занятие непривычное, думать трудно, скучно, болит голова, но это необходимо. Попробуйте. Когда в 2014 году россияне под радостные вопли «Крымнаш» оккупировали Крым и устроили войну на Донбассе – просто могли подумать о «политических противоречиях?» О последствиях? Ведь читают же в РФ Ильфа и Петрова, помнят героя Паниковского и должны понимать, что нарушителей конвенции всегда бьют…

Кирилл Сазонов

Источник:
Тэги: Северный поток 2

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