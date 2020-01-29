НБУ обжаловал отмену 7 млн грн штрафа очередному банку
Финучреждение наказали за нарушение в сфере финансового мониторинга.
Нацбанк обжаловал вердикт Окружного админсуда Киева об отмене штрафа НБУ к Индустриалбанку на 6,85 млн грн за нарушение в сфере финансового мониторинга, сообщила пресс-служба регулятора. В Нацбанке подчеркивают, что оштрафовали банк за ненадлежащее исполнение обязательств по управлению рисками.
«Национальный банк обжаловал в апелляционном порядке решение Окружного административного суда города Киева, который в декабре 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на Индустриалбанк», – говорится в сообщении.
Новости по теме
Обновленная банкнота в 200 грн появится в обращении уже 25 февраля 2020 года.
Нацбанк видит только одну причину колебания гривны.
За год чистая покупка иностранной валюты Национальным банком на межбанке составила почти $8 млрд.