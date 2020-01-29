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Главная » Украина » Экономика
12:55 29 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

НБУ обжаловал отмену 7 млн грн штрафа очередному банку

Финучреждение наказали за нарушение в сфере финансового мониторинга.

Нацбанк обжаловал вердикт Окружного админсуда Киева об отмене штрафа НБУ к Индустриалбанку на 6,85 млн грн за нарушение в сфере финансового мониторинга, сообщила пресс-служба регулятора. В Нацбанке подчеркивают, что оштрафовали банк за ненадлежащее исполнение обязательств по управлению рисками.

«Национальный банк обжаловал в апелляционном порядке решение Окружного административного суда города Киева, который в декабре 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на Индустриалбанк», – говорится в сообщении.

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Тэги: НБУ

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