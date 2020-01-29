В Украине отмечают День памяти Героев Крут

На государственном уровне этот день начали отмечать с 2003 года.

Сегодня, 29 января в Украине празднуют День памяти павших в бою под Крутами, который произошел в январе 1918 года на железнодорожной станции около села Круты.

Круты – одна из трагических и легендарных страниц в истории украинских освободительных боев 1917-1921 годов.

Бой под Крутами произошел в 130 километрах северо-восточнее Киева во время наступления на Киев войск большевистской России под руководством полковника Михаила Муравьева.

Тогда украинские войска отступали к станции Круты и на их поддержку было направлено Первую Украинскую юношескую (юнкерскую) школу им. Богдана Хмельницкого в составе четырех сотен (400-450 курсантов и 20 старшин (офицеров) и первую сотню (116-130 человек) новосозданного добровольческого Вспомогательного Студенческого куреня сечевых стрельцов. К ним присоединились еще около 80 добровольцев из подразделений местного Свободного казачества из Нежина.

Украинские войска заняли оборону у станции Круты. Утром 29 января 1918 года началось наступление на украинские позиции 4-тысячного большевистского отряда петроградских и московских красногвардейцев.

Бой продолжался до вечера, было отражено несколько атак, боевые потери составляли до 300 убитых, раненых, пленных.

Когда наступили сумерки, украинские войска организованно отступили со станции Круты к своим эшелонам. 27 студентов и гимназистов, которые находились в резерве, во время отступления попали в плен. На следующий день они были расстреляны или замучены. Самым молодым павшим в бою было по 16 лет.

После расстрела большевики не позволили похоронить тела погибших. Только после освобождения Киева от красноармейцев, по распоряжению украинского правительства, 19 марта 1918 года прошли торжественные похороны павших в бою под Крутами на Аскольдовой могиле.

Бой украинских воинов против большевистской армии на станции Круты задержал врага на четыре дня. Таким образом добровольцы удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира, который de-facto означал международное признание украинской независимости.

После обретения Украиной независимости подвиг Героев Крут занял достойное место в пантеоне национальной славы, стал символом патриотизма и жертвенности в борьбе за государственную независимость. На государственном уровне этот день начали отмечать с 2003 года. Ежегодное чествование памяти жертв Героев Крут закреплено в Постановлении ВРУ от 16 мая 2013 О праздновании подвига героев боя под Крутами. В 2006 году на железнодорожной станции Круты открыли Мемориальный комплекс Памяти Героев Крут.

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