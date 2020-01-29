Зеленский по региональным поездкам не уступает Порошенко
Помимо 12 загранвизитов Президента, не включая Оман, Владимир Зеленский совершил 30 рабочих визитов в 16 областей Украины в 2019 году.
Об этом говорится в ответе Офиса Президента на запрос Українських Новин.
Самым интенсивным в плане рабочих поездок по Украине для Президента был июль, когда он посетил 12 областей.
Первый свой региональный визит Зеленский осуществил в первую неделю после инаугурации в Луганскую область 27 мая.
Он побывал на передовой и осмотрел позиции и бытовые условия военных в Станице Луганской.
Всего в мае-декабре Президент трижды посетил эту область, в том числе один раз совместно с на то время Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.
Также 3 раза он был с рабочим визитом во Львовской области.
В один из таких визитов Зеленский посетил экономический тренинг «Слуги народа» в Трускавце.
Чаще всего Президент ездил в Донецкую область – 5 раз.
Там он пребывал по случаю Дня защитника и годовщины освобождения Мариуполя, а также для участия в инвестиционном форуме и встреч с местными жителями и военными на передовой.
Дважды Зеленский посещал Ивано-Франковскую, Житомирскую, Николаевскую, Харьковскую, Одесскую и родную Днепропетровскую область.
По одному разу Президент ездил в Закарпатскую, Тернопольскую, Ривненскую, Черкасскую, Запорожскую, Херсонскую и Киевскую области.
В частности, в Житомире один раз Зеленский пребывал вместе с белорусским Президентом Александром Лукашенко, поскольку там проходил Форум регионов Украины и Беларуси, а второй – проводил совещание о незаконной вырубке лесов и добыче янтаря.
В ряде других областей Президент проводил совещания по проблемным вопросам.
Например, в Ужгороде он провел совещание по обустройству приграничной, таможенной и дорожной инфраструктуры, в Одессе – по развитию морских портов, а в Тернополе – спиртовой отрасли.
В Киевской области Зеленский принял участие в церемонии сдачи-приема нового безопасного конфайнмента (объект «Укрытие») над разрушенным энергоблоком №4 Чернобыльской атомной электростанции.
Также в ходе региональных визитов Президент представил новоназначенных председателей 12 областных государственных администраций.
В то же время в 8 областях глава государства пока не был с визитом: в Волынской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Сумской.
За аналогичный период с конца мая по конец декабря 2018 года Порошенко совершил также 30 региональных визитов в 18 областей Украины.
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