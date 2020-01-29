Украинским пенсионерам готовят две доплаты в 2020 году
В правительстве подготовили две доплаты пенсионерам, получающим минимальные выплаты.
Минимальная пенсия в 2020 году, по оценкам экспертов, вырастет на 13%. Всего из бюджета выделено 448,6 млрд гривен на выплаты пенсий в этом году.
Первая доплата в виде перерасчета запланирована на июль месяц. Минимальная пенсия должна вырасти на 74 гривен, и составлять 1712 гривен.
Вторая доплата запланирована на декабрь месяц. Доплата в размере 54 гривен повысит минимальную пенсию до 1766 гривен.
В целом доплаты пенсионерам в 2020 году составят 131 гривну.
Напомним, что в марте 2020 года запланирована индексация пенсионных выплат и рост пенсий на 15%.
Новости по теме
Айрис Джонс познакомилась с Мохамедом Ахмедом Ирбрихамом в Facebook. А затем полетела в Каир навстречу большой любви. Теперь они собираются поженится…
Жители английской деревни с 2014 года находили на улицах пачки денег. Выяснили с помощью полиции, кто их оставлял.
Пенсионерам на временно неподконтрольной правительству территории передали 108 млрд грн, заявил Аваков. Деньги были выплачены только гражданам, прошедшим верификацию.