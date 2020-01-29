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Главная » Украина » Экономика
14:21 29 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинским пенсионерам готовят две доплаты в 2020 году

В правительстве подготовили две доплаты пенсионерам, получающим минимальные выплаты.

Минимальная пенсия в 2020 году, по оценкам экспертов, вырастет на 13%. Всего из бюджета выделено 448,6 млрд гривен на выплаты пенсий в этом году.

Первая доплата в виде перерасчета запланирована на июль месяц. Минимальная пенсия должна вырасти на 74 гривен, и составлять 1712 гривен.

Вторая доплата запланирована на декабрь месяц. Доплата в размере 54 гривен повысит минимальную пенсию до 1766 гривен.

В целом доплаты пенсионерам в 2020 году составят 131 гривну.

Напомним, что в марте 2020 года запланирована индексация пенсионных выплат и рост пенсий на 15%.

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Тэги: пенсионеры

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