Обвиняемый в хранении марихуаны закурил «травку» прямо в зале суда
Мужчину привлекли к ответственности не только за хранение, но и употребление.
На днях в зале суда штата Теннесси произошло из ряда вон выходящее событие – молодой парень, обвиняемых в хранении марихуаны, закурил сигарету с «травкой» прямо за трибуной, находясь перед судьей. Охранник не сарзу среагировал на происходящее, а затем человека с косяком вывели из судебного заседания.
Как стало известно, обвиняемый – 20-летний Спенсер Бостон, который борется за легализацию марихуаны в родном штате. Парень ,когда его выводили с сигаретой из суда, заявил ,что страна заслуживает большего – то есть, заслуживает легализации.
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