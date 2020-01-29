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Главная » Мир » Общество
13:54 29 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Обвиняемый в хранении марихуаны закурил «травку» прямо в зале суда

Мужчину привлекли к ответственности не только за хранение, но и употребление.

На днях в зале суда штата Теннесси произошло из ряда вон выходящее событие – молодой парень, обвиняемых в хранении марихуаны, закурил сигарету с «травкой» прямо за трибуной, находясь перед судьей. Охранник не сарзу среагировал на происходящее, а затем человека с косяком вывели из судебного заседания.

Как стало известно, обвиняемый – 20-летний Спенсер Бостон, который борется за легализацию марихуаны в родном штате. Парень ,когда его выводили с сигаретой из суда, заявил ,что страна заслуживает большего – то есть, заслуживает легализации.

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Тэги: суд, США, марихуана, наркотики, Теннесси, курьезы, косяк

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