«Утром утопим тело, и будем жить с тобой», – бомж-убийца уснул рядом с женой жертвы

Крайне жестокий преступник с легкостью убил товарища из-за мелкой ссоры.

Константиновский горрайонный суд Донецкой области приговорил к восьми годам тюрьмы бездомного Владимира Тюрина, который убил своего знакомого с помощью лопаты, точильного круга, кочерги, табурета, кухонного стола. Кроме этого, Тюрин прыгал по грудной клетке жертвы ногами и коленями.

Все началось с празднования прошлогоднего 8-го марта. Выпивший Тюрин пришел в сторожку среди поля в Константиновском районе, в которой проживал его знакомый вместе с супругой, чтобы убить двух кролей, неизвестно откуда у него взявшихся. Когда супруга хозяина сторожки отказалась разделывать кролей, Тюрин ударил ее по голове тушкой животного. Муж заступился за жену, и получил несколько ударов лопатой по лицу. Поверженного оппонента Тюрин добивал кочергой и точильным кругом. Затем, приподняв бессознательное тело жертвы, убийца бросил его головой об угол стола, а после добивал табуретом и ногами, прыгая по умирающему.

Вся расправа длилась 4 часа. Затем Тюрин выпил, разделся, и лег в постель вместе с супругой убитого. Похвастал, что ему очень легко убить человека. А затем предложил наутро утопить тело, и сожительствовать. Как только убийца уснул, женщина побежала в полицию.

В ходе следствия убийца и не думал отпираться – он будто смаковал подробности убийца, перечисляя все подробности преступления.

Принудительную психиатрическую помощь убийце решением суда будут оказывать в условиях тюрьмы.

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