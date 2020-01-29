Милованов огласил экономическую стратегию правительства

Это позволит снизить износ основных фондов и сократить разрыв с ближайшими соседями. Объемы внутреннего инвестирования нужно увеличить более чем в 2 раза.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

«Где экономическая стратегия? Где концептуальный подход к развитию экономики? Какую экономическую модель мы строим? – спрашивают они. Наша стратегия экономический рост из-за накопления инвестиций и модернизацию – отвечаем мы», – написал он.

Милованов напомнил, что соседние страны, имевшие в 1991 году похожие с Украиной стартовые условия, смогли повысить производительность труда. А Украина с тех пор превратилась в малую, открытую экономику со значительной долей ориентированных на сырье и низко-технологических секторов.

При этом у нашей страны есть свои истории успеха – IT, химпроизводство, фармацевтика, агросектор, отметил Милованов. У них у всех есть одна общая составляющая – инвестиции как в технологии, так и в человеческий капитал.

«Если мы хотим добиться успеха, нам в течение 5 лет нужно 50 млрд долл США прямых иностранных инвестиций. Также нужно увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в 2 раза. В результате мы сможем снизить износ основных фондов с 60,6 до 48%. А если хотим больше, то нужно больше инвестиций», – подытожил Милованов.

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