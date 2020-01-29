Заблудившаяся колумбийка с тремя детьми больше месяца бродила в дебрях Амазонии

40-летняя Мария Олива Перес и трое ее малолетних детей 34 дня питались дикими ягодами и фруктами в сельве на границе Колумбии и Перу.

Судно на воздушной подушке доставило мать и ее детей в колумбийский город Пуэрто-Легисамо



Женщина и ее дети в возрасте 14, 12 и 10 лет пропали без вести 19 декабря, сообщает издание The Independent.

Они гостили в удаленном регионе Колумбии недалеко от границы с Перу и потерялись в сельве.

В течение следующего месяца мать и дети, питаясь по дороге дикими ягодами, фруктами и семенами, пробирались через сельву вдоль реки Путумайо, притока Амазонки, и оказались в Перу.

Изможденных от голода и жажды людей нашли индейцы. Они сообщили о них перуанским военным, те передали информацию колумбийским военным.

За ними прислали судно на воздушной подушке, которое доставило их в колумбийский город Пуэрто-Легисамо, где им оказали медицинскую помощь.

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