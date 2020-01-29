НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
22:52 29 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Заблудившаяся колумбийка с тремя детьми больше месяца бродила в дебрях Амазонии

40-летняя Мария Олива Перес и трое ее малолетних детей 34 дня питались дикими ягодами и фруктами в сельве на границе Колумбии и Перу.

Судно на воздушной подушке доставило мать и ее детей в колумбийский город Пуэрто-Легисамо

Женщина и ее дети в возрасте 14, 12 и 10 лет пропали без вести 19 декабря, сообщает издание The Independent.

Они гостили в удаленном регионе Колумбии недалеко от границы с Перу и потерялись в сельве.

В течение следующего месяца мать и дети, питаясь по дороге дикими ягодами, фруктами и семенами, пробирались через сельву вдоль реки Путумайо, притока Амазонки, и оказались в Перу.

Изможденных от голода и жажды людей нашли индейцы. Они сообщили о них перуанским военным, те передали информацию колумбийским военным.

За ними прислали судно на воздушной подушке, которое доставило их в колумбийский город Пуэрто-Легисамо, где им оказали медицинскую помощь.

Источник:
Тэги: женщина, Колумбия, дети

Новости по теме

В Харькове женщина задержала грабителя

Шесть раз судимый грабитель не смог убежать от случайной прохожей.

Москвичка с двумя детьми выпрыгнула из окна девятого этажа

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

Ополченцев, которым не исполнилось 15-ти лет, демобилизуют

В опубликованных документах не указано, скольких детей и подростков коснется заключенное соглашение.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы