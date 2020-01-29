Британский пенсионер нашел в гараже древний амулет стоимостью 3 млн фунтов
66-летний Альфред Коррея из Тонтона нашел фигурку собаки, сделанную из нефрита, в старом сундуке. Эксперты говорят, что этому амулету 4000-5000 лет и он родом из Китая.
Отец Альфреда, индийский торговец драгоценными камнями Уилфред Коррея, эмигрировал в Великобританию в 1960-х годах. Он умер в возрасте 96 лет в 2012 году.
Альфред нашел амулет в гараже, в сундуке с вещами своего отца. Он понятия не имел, какова ценность его находки, пока специалисты не объяснили ему, сообщает The Sun.
Альфред полагает, что, возможно, амулет был когда-то захоронен вместе с его владельцем, затем его выкопали расхитители могил и продали его отцу в 1950-х годах.
«Мой папа приобретал разные предметы, но эту собаку он считал безделушкой. Кажется, папа немного ошибся», – шутит теперь Альфред.
Искусствовед Александр Клемент оценил амулет в сумму от 2 до 3 миллионов фунтов стерлингов.
В Лондонской школе восточных и азиатских исследований считают, что этот предмет родом из Юго-Западного Китая.
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