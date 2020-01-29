Найдены останки двух человек на месте крушения американского военного самолета в Афганистане
Американские военные обнаружили останки двух жертв на месте крушения самолета военно-воздушных сил США в Афганистане.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны США.
«28 января на том месте, где 27 января в афганской провинции Газни потерпел крушение американский самолет Bombardier E-11A, вооруженными силами США были извлечены останки двух военнослужащих», – говорится в заявлении командования американских войск в Афганистане, входящих в состав возглавляемой НАТО миссии «Решительная поддержка».
На месте крушения также нашли «черный ящик» – бортовой самописец, его изъяли. В Пентагоне заявили, «причина катастрофы выясняется, однако ничто не указывает на то, что причиной крушения является огонь противника». Обломки самолета американские военные уничтожили. Расследование причин авиакатастрофы продолжается.
Террористическая группировка «Талибан» заявила, что сбила американский военный самолет «Bombardier E-11A» 27 января в провинции Ганзи, на территории, находящейся под их контролем. По словам источника Reuters, на борту находились около десяти человек.
Первоначально сообщалось, что речь идет о пассажирском самолете, на борту которого находились более 80 человек, однако это опровергли.
Новости по теме
В заявлении «Талибана» говорится, что борт принадлежал ВВС США и перевозил американских солдат и офицеров.
США и исламская группировка «Талибан» возобновили переговоры после трех месяцев перерыва.
Согласно последней информации, вследствие обстрела умерла одна жительница Афганистана, кроме того, 11 человек получили ранения разной степени тяжести.