Двух россиян приговорили к 395 годам тюрьмы в Греции

Кроме этого им присудили штраф в шесть миллионов евро.

Вместе с приговоренными к огромным срокам россиянами по делу проходят более 20 членов экипажа — также уроженцов РФ. Все поехали в Грецию на заработки, хотели катать туристов на яхте, а оказалось возили мигрантов.

«Сейчас под арестом находятся 24 человека. Граждане России утверждают, они были вовлечены в эту деятельность обманным путем. Греческие суды относятся к такому бескомпромиссно. Фактов вынесения оправдательных приговоров не зафиксировано», — сообщил пресс-атташе посольства РФ в Греции.

Вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов, прокомментировал что шансы выйти на свободу у россиян малы.

«Думаю, сидеть они будут еще долго. Во избежание этого нужна воля Греции для экстрадиции моряков. Ожидать от греческого суда или Минюста каких-то действий, направленных на поддержку российской стороны, не приходится», — заявил Александр Ионов.

По мнению Ионова, нужно по линии МИД собрать комиссию с греческой стороной. Так российская сторона поймет, что нужно сделать, чтобы моряки не сидели 300 лет или дожидались условно-досрочного освобождения, которое, по словам правозащитника, допустимо через 10 лет. «Это будут уже больные, убитые горем люди с испорченными жизнями», — отметил правозащитник.

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