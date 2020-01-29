Тройка судей помогла рейдерам в борьбе за имущество законного собственника

Решение коллегии судей Северного апелляционного хозяйственного суда придало новый толчок громкому делу о попытке захвата дорогостоящего объекта недвижимости

Решение коллегии судей Северного апелляционного хозяйственного суда придало новый толчок громкому делу о попытке захвата дорогостоящего объекта недвижимости – борьбе компании «Инновейшин груп» за имущество, которое пытается захватить столичная рейдерская группа.

Так, 28 января Северный апелляционный хозсуд отменил определение Хозяйственного суда города Киева о закрытии дела о банкротстве ООО «Базис-авто» (№910/12809/16) и постановил вернуть материалы в первую инстанцию на стадию ликвидации. Полный текст постановления пока отсутствует в Едином госреестре судебных решений. Поэтому, по словам представителей «Инновейшин груп», сейчас сложно понять, чем руководствовалась коллегия судей в составе председательствующего Грек, членов коллегии Остапенко и Копитова, отменяя определение Хозсуда города Киева.

Однако, говорят в пострадавшей компании, такое решение, снова открывает рейдерам – инициирующему кредитору и стоящему за ним заинтересованному лицу путь к процессуальным диверсиям, давлению на суд и попыткам прибрать к рукам чужое имущество.

В тоже время, 30 января составом коллегии из судей Северного апелляционного хозяйственного суда Остапенко, Грек и Отрюх будет слушаться вторая апелляционная жалоба, на определение Хозяйственного суда города Киева в деле о банкротстве, которым суд предоставил собственнику имущества предприятия банкрота возможность погасить долги своего предприятия.

В «Инновейшин груп», ссылаясь на документы, утверждают, что долги погашены, все три кредитора получили суммы требований, внесенных в реестр в полном объеме. Однако, инициирующий кредитор все равно не доволен результатом. Следовательно, вывод очевиден, кредиторские требования были и остаются только предлогом для использования судебного разбирательства в схеме рейдерского захвата объекта недвижимости.