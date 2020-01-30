Чешские IT-шники подарили правительству сайт стоимостью в 16 млн евро
Программисты за выходные сделали сайт, на который правительство Чехии хотело потратить 16 млн евро. Министра, который заключил такую сделку, уволили.
В середине января этого года чешский Минтранс заключил договор с компанией Asseco Central Europe на создание онлайн-сервиса по продаже разрешений на проезд по платным дорогам. На данный момент в Чехии их можно только купить на заправках.
За 401 миллион крон компания должна была разработать интернет-магазин и приложения для iOS и Android. Контракт был заключен сроком на четыре года, при этом открытого конкурса не проводилось.
Владелец IT-компании Actum Digital Томаш Вондрачек назвал контракт «абсурдным». По его словам, такой сервис можно сделать за несколько дней, однако исполнители часто пользуются невежеством клиента и завышают цены и сроки работ. «Я хочу, чтобы впредь никто не относился к нашим общим средствам так, как это сейчас делает государство», — заявил он.
Вондрачек предложил чешским разработчикам организовать хакатон и создать сервис за выходные. Заявку на участие подали более 300 программистов, из которых отобрали 60 лучших.
Хакатон #Znamkamarada начался в офисе Вондрачека вечером в пятницу, 24 января. К вечеру воскресенья, 27 января, разработчики создали сервис fairznamka.cz, который может выполнять 12 из 14 функций, которые требовал Минтранс. Его бесплатно передали государству, сервис уже работает в тестовом режиме.
Министра транспорта Чехии Владимира Кремлика отправили в отставку. Компания Asseco Central Europe заявила, что готова разорвать контракт без предоставления компенсации. Вондрачек выразил надежду, что эта история поможет властям и жителям Чехии задуматься, на что в стране тратятся налоги граждан. Об этом пишет местное издание novinky.cz.
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