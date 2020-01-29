Виртуальная колоноскопия: особенности процедуры
Пациенты, страдающие заболеваниями кишечника, знакомы с такой диагностической процедурой, как стандартная колоноскопия. Методика отличается высокой информативностью, но доставляет дискомфорт и болезненность человеку.
Пациенты, страдающие заболеваниями кишечника, знакомы с такой диагностической процедурой, как стандартная колоноскопия. Методика отличается высокой информативностью, но доставляет дискомфорт и болезненность человеку. Альтернативой данному способу инструментального обследования выступает виртуальная колоноскопия, проводящаяся посредством дистанционного сканирования на томографе.
Принцип работы диагностического метода
Главным средством визуализации во время процедуры выступает мультиспиральная компьютерная установка. В процессе сканирования генерируется ионизирующее излучение, подобное действию традиционного рентгенографического аппарата. Усовершенствованное программное обеспечение позволяет получить не только статичные снимки структуры кишечника, но и скомпоновать их в многомерную проекцию. Так создается 3D-модель ЖК-системы, толстого кишечника и забрюшинного пространства.
В процессе проведения виртуальной колоноскопии не предполагается какого-либо инструментального вмешательства. В прямую кишку не вводится оптический эндоскоп, стенки кишечника не повреждаются, слизистая не раздражается, больной не ощущает дискомфорта. Человек находится внутри капсулы сканера в неподвижном положении и ожидает окончания процедуры.
В результате исследования могут быть выявлены следующие патологии:
• рост полипозных новообразований на ранней стадии;
• опухолевые образования различной этиологии;
• воспалительные процессы, очаги инфицирования, язвы.
Несмотря на дистанционность обследования, не предполагающего инструментального вмешательства, подготовка к процедуре необходима такая же, как и при стандартной колоноскопии.
Где проводится виртуальная колоноскопия?
Диагностические манипуляции доступны в любом медицинском учреждении, содержащем томографический кабинет с мультиспиральным оборудованием. Найти ближайший медцентр в нужном районе города можно на едином городском сервисе записи https://mrt-v-msk.ru/kt-kolonoskopiya/. Ресурс представляет собой базу данных с информацией обо всех зарегистрированных клиниках Москвы. Организации распределены по адресам, рейтингу и ценам на процедуры. Переходите по ссылке, выбирайте лучшее предложение и записывайтесь на диагностику. Все пользователи сервиса получают гарантированную скидку 1000 рублей на выбранный вид скрининга.
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