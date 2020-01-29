Полиции не хватило полутора лет, чтобы разобраться в пологовской аварии поезда

В Запорожской области тогда пострадали десятки человек.

27-го июля 2018 года на железнодорожной станции Пологи вагоны пассажирского поезда №277 следованием «Киев-Бердянск» столкнулись с локомотивом. Удар оказался такой силы, что вагоны буквально подпрыгнули на рельсах.

Тогда, по официальным данным, пострадало 26 человек, двоим понадобилась экстренная госпитализация. «Укрзализныця» сразу отреагировала, заявив, что локомотив превысил безопасную скорость.

Полиции же не хватило полутора лет, чтобы разобраться, по чьей вине произошла авария. Следователи утверждают, что им необходимо ознакомиться с экспертизами и пообщаться со множеством свидетелей. Сообщение о подозрении до сих пор никому не вручено.

На днях суд продлил сыщикам сроки проведения досудебного расследования до лета текущего года.

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