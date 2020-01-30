Игрушечный домашний питомец: учим ребенка заботе

Дети часто мечтают о хвостатом любимце.

Дети часто мечтают о хвостатом любимце. Научить ребенка заботиться и ухаживать за тем, кого приручил, помогут мягкие игрушки. О видах и пользе игрушечных домашних питомцев рассказывают эксперты интернет-магазина «Будинок iграшок».

Милые пушистики

Многие родители не торопятся покупать малышу щенка или котенка, полагая, что ребенок еще не готов нести за него ответственность. Домашнего любимца крохе заменяют мягкие игрушки в виде животных, которые учат заботиться о живом существе, прививают доброжелательность, сострадание, желание помочь и защитить того, кто слабее тебя.

Малыши одушевляют игрушечных питомцев, придумывают для них модели поведения, разыгрывают сценки с их участием. Такая игрушка не просто приносит удовольствие. Она будит воображение: чтобы включиться в игру, нужно проявить фантазию. Это создает особую эмоциональную связь между ребенком и плюшевым другом. Поэтому дети редко расстаются с милыми пушистиками, берут их в детский сад и на прогулку, засыпают ночью в обнимку с любимцем.

Кто сказал «мяу»?

Современные детские мягкие игрушки бывают простыми (обычные мягкие игрушки) и интерактивными. Первые — привычные с детства щенки, котята, попугайчики из плюша, искусственного меха и других мягких тканей. Кроме внешнего сходства с животными, никакими дополнительными функциями подобные игрушки не обладают, хотя иногда умеют рычать при надавливании на животик.

Интерактивные домашние питомцы — роботизированные игрушки в виде животных, которые взаимодействуют с ребенком, откликаясь на его движения, голос или действия. Такие «четверолапые» умеют самостоятельно передвигаться, кушать, вилять хвостом, ходить в туалет, издавать характерные звуки (гавкать, мяукать), выполнять команды, произносить шаблонные фразы, петь песни, читать стихи и даже рассказывать сказки.

Интерактивные зверушки почти ничем не уступают настоящим животным. Внешне они удивительно похожи на свои прототипы, но при этом не царапаются, не кусаются, не вызывают аллергии, не требуют тщательного ухода и не могут погибнуть. Роботизированный питомец научит малыша заботе и станет отличным «тренажером», перед тем как завести в доме живого щенка или котенка.

Мягкие игрушки в виде домашних питомцев чрезвычайно полезны для детского развития. Они прививают ребенку качества, которые обязательно пригодятся во взрослой жизни.

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