Импичмент Трампа: демократам не хватает важных голосов
В Сенате США демократам не хватает голосов, чтобы вызвать важных свидетелей для дачи показаний.
Об этом сообщает издание The Hill, после собрания республиканцев.
В республиканской партии уверены, что их оппоненты не смогут собрать достаточное количество голосов сенаторов, для голосования по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
«Сенаторы-республиканцы после заседания партийного кокуса во вторник выразили уверенность, что они получат преимущество на голосовании, которое должно состояться на этой неделе, чтобы заблокировать слушания с новыми свидетелями, прекратив таким образом судебный процесс по импичменту президента Трампа», – пишет издание.
Республиканцы заявили, что они все вместе готовы защищать Трампа. Они считают, что смогут не допустить слушание по делу импичмента с Джоном Болтоном.
«Это будет 53, 52 или 51 голос. Определенное число, которое начинается с пятерки. По моему мнению, голосование пройдет за то, чтобы не было свидетелей», – сказал законодатель.
Новости по теме
Президент США Дональд Трамп вновь вспомнил разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но теперь в рамках ожидания голосования по импичменту в Сенате Конгресса США.
Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что импичмент Дональда Трампа был основан на «сфабрикованных» обвинениях и что Сенат США его отклонит.
Палата представителей Конгресса США в ходе голосования в среду утвердила первую статью обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.