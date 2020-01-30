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Главная » Мир » Политика
08:03 30 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Импичмент Трампа: демократам не хватает важных голосов

В Сенате США демократам не хватает голосов, чтобы вызвать важных свидетелей для дачи показаний.

Об этом сообщает издание The Hill, после собрания республиканцев.

В республиканской партии уверены, что их оппоненты не смогут собрать достаточное количество голосов сенаторов, для голосования по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

«Сенаторы-республиканцы после заседания партийного кокуса во вторник выразили уверенность, что они получат преимущество на голосовании, которое должно состояться на этой неделе, чтобы заблокировать слушания с новыми свидетелями, прекратив таким образом судебный процесс по импичменту президента Трампа», – пишет издание.

Республиканцы заявили, что они все вместе готовы защищать Трампа. Они считают, что смогут не допустить слушание по делу импичмента с Джоном Болтоном.

«Это будет 53, 52 или 51 голос. Определенное число, которое начинается с пятерки. По моему мнению, голосование пройдет за то, чтобы не было свидетелей», – сказал законодатель.

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Тэги: импичмент

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