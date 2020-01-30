Канада расширила санкции против России
Канада ввела санкции против шесть человек за организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму.
Об этом объявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает УНН со ссылкой на сайт МИД страны.
Постановлением о специальных экономических мерах замораживаются активы и накладывается запрет на сотрудничество с определенными лицами путем запрета «всем на территории Канады и канадцам за пределами Канады торговать имуществом этих лиц предоставлять им финансовые и связанные услуги».
Санкции введены в отношении так называемого и.о. губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя так называемого законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева, так называемого члена Совета Федерации от Севастополя Екатерины Албатаевои, главы так называемого ЦИК Севастополя Сергея Даниленко, его заместителя Лидии Басовой, секретаря этой организации Екатерины Пырковой.
Объявленные санкции вступили в силу немедленно.
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