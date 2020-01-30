В Украине вводят новшество в систему пенсионного накопления, подробности

Вот и реформы подъехали.

В Украине вводится новая реформа в пенсионную систему – накопительное пенсионное обеспечение.

Это новшество является вторым уровнем пенсионной системы, который предусматривает денежные отчисления со стороны работодателя и работника.

Такой проект был зарегистрирован в Верховной Раде Украины под номером 2683. Его авторами являются четверо депутатов от «Слуги народа». И вот уже в начале года законопроект поступил на рассмотрение профильного парламентского комитета по вопросам соцполитики.

Отмечается, что в Украине два уровня пенсионного обеспечения – солидарный и добровольный.

А вот накопительный уровень пенсионного обеспечения существует практически во всех странах, претендующих на звание цивилизованных. И это принципиально отличается от солидарной системы. Так работник и его работодатель будут делать отчисления не на общий «счет» Пенсионного фонда, а на персональный, с которого, по выходу на пенсию конкретного гражданина, ему будет платиться пенсия. Но не стоит думать, что выплаты от солидарной системы платиться не будут – это будет происходить дополнительно. Важно отметить, что накопительный уровень будет обязательным.

Так, работодатель должен ежемесячно отчислять два процента от суммы зарплаты работника, а самому работнику необходимо перечислять один процент своей заработной платы, но можно и больше, если желание есть. При этом работодатель обязан пропорционально дополнять выплаты работника своими взносами в размере до пяти процентов от заработной платы своего подопечного.

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