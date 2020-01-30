В Бермудском треугольнике найдет «корабль-призрак», затонувший почти век назад
Целых 95 лет родственники ничего не знали о судьбе экипажа судна.
В так называемом Бермудском треугольнике, на пути из США на Кубу, группа исследователей обнаружила место крушения сухогруза SS Cotopaxi. Корабль, на борту которого была крупная партия угля и 32 члена экипажа, считался пропавшим без вести в Бермудском треугольнике. Только сейчас установлено, что торговое судно потерпело крушение у берегов Флориды.
Корабль SS Cotopaxi вышел из порта Чарльстона, что в Южной Каролине, 25-го ноября 1925 года, и бесследно исчез. Судно признали погибшим в конце того же года, но никаких вестей о его судьбе не поступало до 2020 года.
Теперь внук капитана корабля, Дуглас Майерс, узнал о катастрофе от исследователей, и сможет объяснить своим детям, как погиб их прадед-капитан.
Причины крушения судна устанавливает группа экспертов. Американцы готовят фильм-расследование о пропаже и поисках SS Cotopaxi.
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