Распространение коронавируса замедляется

Официальные источники в Китае сообщают о снижении числа новых инфицированных по сравнению с предыдущим днем.

Комиссия здравоохранения КНР зафиксировала замедление распространение коронавируса. Так, на состояние утра, 30 января, по официальным данным зафиксировано 7783 зараженных, число погибших также обновилось – теперь жертв стало 170 человек.

«Более чем в 10 провинциях КНР, включая провинцию Хубэй в Центральном Китае, фиксируется снижение числа новых инфицированных по сравнению с предыдущим днем», – говорится в сообщении.

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