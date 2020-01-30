ЕС предлагает Украине заключить «Зеленое соглашение»

Дышать чистым воздухом.

Украина вместе со всей Европой готова заботиться об окружающей среде. ЕС предлагает «Зеленое соглашение», а украинское правительство берется за «Зеленый переход».

Речь об одном и том же — попытке остановить глобальное потепление и экологические катастрофы.

Стать первым климатически нейтральным континентом — стремятся европейцы. Хотят, чтобы промышленность не уничтожала природу. Они представляют новый курс — «Зеленое соглашение». Это — 47 шагов. Изменения в законодательстве. А еще по-новому должна заработать промышленность, энергетика, сельское хозяйство. Выращивать овощи без синтетических удобрений и антибиотиков, пересесть на электрокары, развивать железную дорогу и морские порты, разводить животных и высаживать новые леса — часть предложений. А еще нужно больше станций «зеленой» энергетики и бережливое расходование ресурсов.

Уже через 30 лет в европейском воздухе должно быть минимум вредных веществ. Природа уже умоляет о помощи.

«Посмотрите только на засуху и наводнения, пожары и жару, повышение уровня океана, экстремальные погодные условия. Все это случалось и раньше, но не так часто», -—говорит президент Європейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Если ничего не делать, то через 10 лет глобальное потепление уже не остановить, говорят експерты. На планете потеплеет на 6 градусов.

Бороться за чистый воздух готова и Украина, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук после визита в Совет Ассоциации Украина—ЕС.

«Наша амбиция — трансформировать страну в сильную конкурентную экономику с оцифрованной и энергоэффективной промышленностью, высоко развитой инфраструктурой и достойным уровнем жизни для людей», — сказал Гончарук.

Участие Украины в Зеленой сделке может повлиять не только на природу, но и на отношения со всей Европой.

«Это будет влиять на Украину положительно экономически. Украинские предприниматели и производители смогут подтверждать качество своей продукции, которая будет иметь незначительное содержание выбросов СО2. Это значит, что украинская продукция, также будет становиться конкурентоспособной на международной арене», — уверен директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк.

А еще это дополнительные поступления для страны. Бюджет всей сделки — один триллион евро. И мы можем надеяться на инвестиции. Единственное условие — направить их на экологию.

«Для Украины, безусловно, 2 ключевых аспекта важны. Реконструкция модернизация тепловых электростанций, чтобы уменьшить выбросы СО2. То есть, проекты по декарбонизации. И продолжение реализации проектов по возобновляемым источникам энергии. Это и налоги в дальнейшем, и рабочие места», — говорит энергетический эксперт Юрий Корольчук.

Выполнить все требования Украине будет трудно, говорят специалисты.

«Все это возможно сделать. Прежде всего, необходимо изменить всю модель украинской экономики, модель государственного управления. Реализация «гриндила» возможна только в условиях роста благосостояния граждан, конкурентноспособности экономики и роста валового продукта не менее 6—7 процентов ежегодно», — отмечает директор энергетических программ Украинского центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Владимир Омельченко.

Главный вызов для Украины — достичь европейского уровня развития альтернативной энергетики. В Норвегии почти 100 процентов киловатт в энергосистеме — «зеленые». В украинских проводах — только 4 процента энергии солнца и ветра! Главная надежда тех, кто развивает эту сферу — государство поддержит строительство станций. Без этого выполнить «Зеленое соглашение» Украина не сможет.

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