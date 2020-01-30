Зеленский и Помпео встретятся 31 января в Киеве
В пятницу, 31 января, состоится встреча президента Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майклом Помпео.
Об этом сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, передает Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, встреча Зеленского и Помпео с представителями СМИ начнется в Офисе президента Украины в 12:00.
Напомним, во время пребывания в Украине госсекретарь США Майк Помпео планирует обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос преодоления коррупции.
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