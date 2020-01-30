Патриарх Кирилл запретил епископам приходить на похороны протоиерея Чаплина

Об этом сообщил в своём Facebook бывший главный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин. Глава РПЦ также не захотел помочь с организацией похорон протоиерея.

«Бояться мертвых – это признак религиозного, но не христианского мировоззрения», – написал журналист. По его словам, патриарх Кирилл – «человек религиозный, но не христианин».

Как пишет Сергей Чапнин, несколько епископов все-таки тайно посетили храм, где было выставлено тело Чаплина.

Чаплин был знаком с Кириллом с юности, был рукоположен им в священники в 1992 году и долгие годы был его заместителем в Отделе внешних церковных сношений и спичрайтером.

В 2015 году он был отправлен в отставку с поста председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества и отправлен настоятелем в менее престижный в церковной иерархии московский храм, чем тот, в котором он служил.

Сам он связывал отставку с тем, что считал себя единственным человеком в патриархате, способным открыто не соглашаться с предстоятелем РПЦ. После отставки он критиковал церковь за растущее влияние бюрократического аппарата патриарха Кирилла.

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