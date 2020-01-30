Доллар подорожал до 25 гривен
Курс доллара дорожал с начала недели. Сегодня стоимость одного доллара достигла 25 гривен.
30 января курс наличного доллара достиг психологической отметки в 25 гривен.
По сравнению с предыдущим днем, курс продажи доллара в обменниках вырос на 8,32 коп. до 25,0071 UAH/USD, курс покупки – на 16,30 коп. до 24,7157 UAH/USD.
Средний курс покупки евро повысился на 14,95 коп. до 27,0720 UAH/EUR, курс продажи повысился на 14,34 коп. до 27,5497 UAH/EUR.
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