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Главная » Украина » Экономика
12:44 30 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Доллар подорожал до 25 гривен

Курс доллара дорожал с начала недели. Сегодня стоимость одного доллара достигла 25 гривен.

30 января курс наличного доллара достиг психологической отметки в 25 гривен.

По сравнению с предыдущим днем, курс продажи доллара в обменниках вырос на 8,32 коп. до 25,0071 UAH/USD, курс покупки – на 16,30 коп. до 24,7157 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 14,95 коп. до 27,0720 UAH/EUR, курс продажи повысился на 14,34 коп. до 27,5497 UAH/EUR.

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Тэги: гривна, курс доллара, валюта

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