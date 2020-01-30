В Запорожье сожгли авто известного активиста
Правоохранители приступили к расследованию причин пожара, однако, активист считает, что его авто сожгли умышленно.
Ночью, 30 января сгорел автомобиль Андрея Лукина. Об этом он сообщил в фейсбук:
«Сегодня ночью, около 3:30, пока еще неизвестные негодяи, лишили меня средства передвижения, на котором я осуществлял свою журналистскую и волонтерскую деятельность, и конечно же мешал кому-то… Очень сильно эта машина помогала и выручала меня и людей, с которыми мы вели нашу деятельность», – написал Лукин.
В ГСЧС в Запорожской области отметили, что пожар произошел на ул. Штурмовой. Причина пожара устанавливается.
По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.
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