Англичанка нашла на пляже хвост динозавра

Жительница английского острова Уайт по имени Пиппа Фэйрвезер нашла у подножия утеса вблизи деревни Брайстоун окаменелость хвоста динозавра.

Игуанодоны вырастали до 10 метров в длину, весили до 4,5 тонны и питались растениями



Предположительно, останки принадлежат игуанодону, который жил 125 миллионов лет назад, сообщает издание Daily Mail.

45-летняя владелица онлайн-магазина описала свою находку как «очень впечатляющую».

Палеонтолог Оливер Мэттссон рассказал, что останки игуанодонов находят на всех континентах, это очень распространенный вид динозавров. Были случаи, когда находили целые скелеты игуанодонов.

Он посоветовал местным жителям не пытаться извлечь окаменелость, чтобы и себя не подвергать опасности, и останки динозавра не повредить.

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