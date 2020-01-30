Англичанка нашла на пляже хвост динозавра
Жительница английского острова Уайт по имени Пиппа Фэйрвезер нашла у подножия утеса вблизи деревни Брайстоун окаменелость хвоста динозавра.
Предположительно, останки принадлежат игуанодону, который жил 125 миллионов лет назад, сообщает издание Daily Mail.
45-летняя владелица онлайн-магазина описала свою находку как «очень впечатляющую».
Палеонтолог Оливер Мэттссон рассказал, что останки игуанодонов находят на всех континентах, это очень распространенный вид динозавров. Были случаи, когда находили целые скелеты игуанодонов.
Он посоветовал местным жителям не пытаться извлечь окаменелость, чтобы и себя не подвергать опасности, и останки динозавра не повредить.
Новости по теме
Что именно привело к внезапному вымирания динозавров 66 миллионов лет назад – падение астероида и извержение вулканов? Споры об этом велись долгое время.
Динозавр жил на территории современного Таиланда более 60 миллионов лет назад. Его длина составляла около пяти метров.
Международная группа ученых из Германии, Болгарии, Австралии и Канады обнаружила окаменелости ранее неизвестного вида примата.