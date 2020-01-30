В Женеве на дорожных знаках появились беременные женщины
В Женеве появились феминизированные дорожные знаки. Теперь на них изображены женщины, старики и люди с афро-прической.
Такую инициативу внедрила в жизнь мэр Женевы Сандрин Салерно. Было разработано и установлено 250 новых дорожных знаков. Мэр предложила установить такие знаки по всему городу в качестве одного из способов борьбы с гендерной дискриминацией и стереотипами. Знаки расположены по всему городу и представлены в нескольких версиях: с беременной женщиной, двумя женщинами, держащимися за руки, пожилой женщиной и даже женщиной с афро-прической.
На установку указателей мэрия Женевы потратила больше 50 тысяч евро.
«Под предлогом нейтральности знаки в подавляющем большинстве мужские. Эта вездесущность усиливает мнение о том, что некоторые люди, особенно женщины, но также меньшинства, чувствуют себя там менее комфортно, чем другие», – сказала Салерно. Согласно замыслу, замена дорожных знаков должна способствовать укреплению для каждого в обществе чувства законности, вне зависимости от пола, возраста и других критериев.
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