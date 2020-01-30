В Австралии обнаружили пропавшего полвека назад графа-убийцу

52-летний Нил Берримен утверждает, что раскрыл загадочное исчезновение английского графа Лукана, который пропал в 1974 году после убийства няни его детей.

Ричард Бингем, седьмой лорд Лукан, пропал в Лондоне в ноябре 1974 года



Нил Берримен, сын убитой няни, утверждает, что уведомил Скотленд-Ярд о результатах своих поисков. Его информацию обещали проверить, сообщает The Sun.

«Лукан – коварный мошенник и человек, который убил мою мать, – говорит он. – У меня нет никаких сомнений, что в ту ночь он сбежал, затем с помощью друзей пересек Ла-Манш, получил новый паспорт и, как ни странно, дожил до сегодняшнего дня».

Человек, похожий на беглого аристократа, живет в Австралии, в пригороде города Перт. Он делит большой дом с двумя молодыми британцами и австралийцем, которые познакомились с ним в буддийском центре 11 лет назад. Он серьезно болен, ему предстоит хирургическая операция.

По словам Берримена, граф скрывает свое настоящее имя даже от знакомых.

«Он лжет о том, кто он такой, лжет своим новым друзьям, – говорит Берримен. – Но они отлично понимают, что загадочный пожилой англичанин – не тот, за кого себя выдает».

Ричард Бингем, седьмой лорд Лукан, пропал в Лондоне в ноябре 1974 года. За день до исчезновения аристократа была убита няня его детей. Полиция обнаружила автомобиль Бингема со следами крови, однако сам он иcчез. В то время лорду было 40 лет. Сообщения от людей, якобы опознавших пропавшего британского аристократа, поступали более 70 раз из разных стран мира. В 1999 году суд признал его умершим.

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