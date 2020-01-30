Высший антикорсуд попросил Германию доставить экс-нардепа Онищенко на судебное заседание

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) просит немецких правоохранителей вручить повестку с вызовом на судебное заседание подозреваемому в создании незаконной газовой схемы беглому экс-нардепу Александру Онищенко.

«ВАКС направил запрос об оказании международной правовой помощи в ФРГ, а именно о вручении повестки о вызове в судебное заседание обвиняемого по делу «газовых схем», которого задержали в конце прошлого года в Германии», – отмечают в судебной инстанции.

Как стало известно, подготовительное судебное заседание назначено на 10:00 4 мая 2020 по адресу: проспект Победы, 41. Резервные даты: 05 – 08, 12-15, 18-22 мая 2020 года.

Так же, на данный момент ВАКС ожидает решения ФРГ о выдаче задержанного обвиняемого в Украине.

Отметим, ранее Высший антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко заочно.

Напомним, 29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он по решению немецкого суда ожидает экстрадиции в Украину.

По версии следствия, народный депутат Украины Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО «Укргаздобыча» (100% акций принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины») нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

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