В Румынии оппозиция инициировала вотум недоверия правительству
Ожидается, что парламент примет решение о дате голосования за вотум недоверия в четверг.
В Румынии оппозиционная Социал-демократическая партия в четверг внесла инициативу о недоверии правоцентристскому правительству меньшинства, которое пришло к власти в ноябре прошлого года. Об этом сообщает Balkan Insight.
Инициативу социал-демократов, как ожидается, поддержит Демократический союз венгров в Румынии, который представляет большую этническую венгерское меньшинство страны.
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