В Румынии оппозиция инициировала вотум недоверия правительству

Ожидается, что парламент примет решение о дате голосования за вотум недоверия в четверг.

В Румынии оппозиционная Социал-демократическая партия в четверг внесла инициативу о недоверии правоцентристскому правительству меньшинства, которое пришло к власти в ноябре прошлого года. Об этом сообщает Balkan Insight.

Инициативу социал-демократов, как ожидается, поддержит Демократический союз венгров в Румынии, который представляет большую этническую венгерское меньшинство страны.

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