Дочь саудовского короля стала жертвой мошенников
Дочь покойного короля Фейсала Аль Сауда посылала деньги двум индонезийцам, обещавшим потратить их на покупку земли и постройку двух гостиниц.
71-летняя принцесса Лолова потеряла миллиарды рупий после того, как стала жертвой мошенников? сообщает The Jakarta Post.
Адвокаты принцессы заявили в полиция еще в мае.
Принцесса отправила двум индонезийцам с 27 апреля 2011 года по 16 сентября 2018 года 505,5 миллиарда рупий (37,1 миллиона долларов США) на покупку земли на Бали, а также на строительство двух курортов.
Однако к 2018 году строительство не было завершено. Кроме того, эксперты сообщили, что стоимость недвижимости была значительно меньше.
Подозреваемым грозит уголовное преследование по статье о мошенничестве, а также наказание за нарушение закона о борьбе с отмывание денег.
Принцесса Лолова бинт Фейсал Аль Сауд – дочь короля Фейсала Аль Сауда и королевы Иффат. Известна борьбой за улучшение образования для женщин в Саудовской Аравии.
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