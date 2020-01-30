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Главная » Мир » Общество
00:09 31 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Американец потратил 6 млн долларов на рекламу ветклиники, спасшей его собаку

Эту рекламу можно будет увидеть в предстоящее воскресенье, 2 февраля, во время трансляции матча за Суперкубок по американскому футболу.

Дэвид Макнил – генеральный директор компании по производству автомобильных аксессуаров WeatherTech – прошлым летом узнал, что у его золотистого ретривера по кличке Скаут опухоль в сердце, сообщает CNN.

Специалисты диагностировали рак в стенках кровеносных сосудов. У семилетней собаки почти не было шансов на выживание.

Макнил отвел Скаута в Школу ветеринарной медицины Висконсинского университета, специалисты которой вылечили собаку при помощи облучения и химиотерапии. Теперь раковая опухоль исчезла.

Макнил был очень доволен результатом. Он хотел, чтобы все узнали о том, что у собак бывает рак и что с этой болезнью можно успешно бороться. Поэтому он потратил 6 млн долларов на рекламу, которая будет показана во время матча за Суперкубок.

В 30-секундном рекламном ролике показано, как Скаут проходит лечение. В конце зрителей призывают пожертвовать на Школу ветеринарной медицины.

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Тэги: реклама, собака, ветеринары

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