Американец потратил 6 млн долларов на рекламу ветклиники, спасшей его собаку
Эту рекламу можно будет увидеть в предстоящее воскресенье, 2 февраля, во время трансляции матча за Суперкубок по американскому футболу.
Дэвид Макнил – генеральный директор компании по производству автомобильных аксессуаров WeatherTech – прошлым летом узнал, что у его золотистого ретривера по кличке Скаут опухоль в сердце, сообщает CNN.
Специалисты диагностировали рак в стенках кровеносных сосудов. У семилетней собаки почти не было шансов на выживание.
Макнил отвел Скаута в Школу ветеринарной медицины Висконсинского университета, специалисты которой вылечили собаку при помощи облучения и химиотерапии. Теперь раковая опухоль исчезла.
Макнил был очень доволен результатом. Он хотел, чтобы все узнали о том, что у собак бывает рак и что с этой болезнью можно успешно бороться. Поэтому он потратил 6 млн долларов на рекламу, которая будет показана во время матча за Суперкубок.
В 30-секундном рекламном ролике показано, как Скаут проходит лечение. В конце зрителей призывают пожертвовать на Школу ветеринарной медицины.
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