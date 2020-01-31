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Главная » Мир » Политика
08:12 31 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ядерные обязательства Ирана: США расширили санкции

США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана.

США ввели санкции в отношении Организации по атомной энергии Ирана и ее руководителя Али Акбара Салехи, сообщает в четверг Минфин США.

Эти санкции связаны с указом президента США Дональда Трампа, «который нацелен против распространителей оружия массового поражения и их сторонников», отметил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, выступая на брифинге.

Организации по атомной энергии Ирана играла значительную роль в нарушении Ираном своих ядерных обязательств, отметил Хук.

«Она превышала лимит на запасы урана и уровень его обогащения, глава организации лично объявил об установке новых современных центрифуг, чтобы расширить возможности по обогащению урана», – добавил Хук.

«Президент Трамп привержен тому, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия», – подчеркнул спецпредставитель.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о предстоящих санкциях, а также о том, что администрация США продлит режим исключения из антииранских санкций по четырем случаям и позволит вести ограниченное сотрудничество по иранской мирной ядерной программе еще на протяжении 60 дней.

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Тэги: санкции

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