Ядерные обязательства Ирана: США расширили санкции
США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана.
США ввели санкции в отношении Организации по атомной энергии Ирана и ее руководителя Али Акбара Салехи, сообщает в четверг Минфин США.
Эти санкции связаны с указом президента США Дональда Трампа, «который нацелен против распространителей оружия массового поражения и их сторонников», отметил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, выступая на брифинге.
Организации по атомной энергии Ирана играла значительную роль в нарушении Ираном своих ядерных обязательств, отметил Хук.
«Она превышала лимит на запасы урана и уровень его обогащения, глава организации лично объявил об установке новых современных центрифуг, чтобы расширить возможности по обогащению урана», – добавил Хук.
«Президент Трамп привержен тому, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия», – подчеркнул спецпредставитель.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о предстоящих санкциях, а также о том, что администрация США продлит режим исключения из антииранских санкций по четырем случаям и позволит вести ограниченное сотрудничество по иранской мирной ядерной программе еще на протяжении 60 дней.
Новости по теме
Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о зеркальных мерах в отношении Евросоюза, который ввел против РФ новые санкции 28 января.
Канада ввела санкции против шесть человек за организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму.
В число граждан, которых Евросоюз внес в санкционные списки за причастность к «выборам» в Крыму в сентябре 2019 года, вошли семь человек, в том числе «глава Совмина» полуострова Юрий Гоцанюк.